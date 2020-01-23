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Москва
от 1691 руб. / сутки
Санкт-Петербург
от 2081 руб. / сутки
Сочи
от 4415 руб. / сутки
Казань
от 5470 руб. / сутки
О компании

С помощью сайта Arenda-Avto-Online.ru вы в любой момент можете подыскать оптимальный вариант аренды авто в Европе, России и по всему миру. Наши специалисты помогут найти предложения по аренде автомобиля на самых лучших условиях. Операторы быстро и четко обработают ваш запрос и подберут самое выгодное, из всего списка предложений, от всех прокатных компаний мира.

Теперь вам не нужно тратить свое время на просмотр большого количества сайтов и сравнение цен, условий проката машин у разных компаний. Наши специалисты сделают это для вас бесплатно. Аренда авто за границей, в России и по всему миру, теперь доступна каждому, кто отправляется в путешествие или деловую поездку. Выбрать и забронировать автомобиль в Европе, России и по всему миру самостоятельно, можно, следуя простой схеме действий.

  • Аренда автомобиля любого класса
Наши преимущества
5 лет в прокатном бизнесе Огромный опыт и знание всех тонкостей рынка автопроката.
Мы поможем Вам сделать правильный выбор.
Гарантия лучшей цены Гарантируем Вам самые выгодные цены. Мы ежедневно работаем над тем, чтобы вы были довольны нашими предложениями.
Офис в Москве Мы всегда рады, встретиться с Вами в нашем офисе и ответить на все Ваши вопросы. Мы знаем всё о прокате автомобилей.
Мы всегда на связи Мы всегда рады, встретиться с Вами в нашем офисе и ответить на все Ваши вопросы. Мы знаем всё о прокате автомобилей.
Лучшие предложения
Москва Россия
Небольшие автомобили
от 3148 руб. / сутки
Москва Россия
Средние автомобили
от 3349 руб. / сутки
Москва Россия
Универсалы
от 4214 руб. / сутки
Москва Россия
Автомобили Премиум класса
от 5644 руб. / сутки
Москва Россия
Большие автомобили
от 6052 руб. / сутки
Часто задаваемые вопросы
Практически все наши предложения по аренде включают страховые покрытия на случай ДТП (CDW), угона, местные налоги, аэропортные и дорожные сборы.
Пространство, политика по топливу, местоположение
Мы работаем со всеми крупными международными брендами (а также со многими небольшими местными прокатными компаниями) и можем предложить вам огромный выбор автомобилей по самым привлекательным ценам.
Чтобы забронировать автомобиль, вам нужно иметь кредитную или дебетовую карту. Чтобы получить авто, вам необходимы следующие документы:
В вашем ваучер будет указан адрес прокатной компании и информация о том, как вернуть автомобиль в конце аренды. Если вы хотите получить больше информации - мы рекомендуем задать вопросы персоналу компании при получении автомобиля.
К сожалению, мы не можем вернуть вам деньги за неиспользованное время аренды.
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